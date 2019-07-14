Глава МИД Британии предупредил о досрочных выборах из-за Brexit

Джереми Хант обратился к своим однопартийцам

Из-за провала переговоров по соглашению об условиях выхода Британии из Европейского союза (Brexit) в стране наступят досрочные всеобщие парламентские выборы. Об этом в своем обращении, опубликованном в The Daily Telegraph , говорит глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Сообщается, что послание министра было адресовано его однопартийцам. В обращении министр говорит о том, что кроме сердца, нужно еще голосовать и головой.

Кроме того, Хант отметил, что в случае неправильного подхода к переговорам с парламентом пройдут выборы. Из-за этого Brexit будет под угрозой. Он считает, что лучшим способом договориться с парламентом станет заключение быстрой сделки, которая устроит его членов.