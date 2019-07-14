ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава МИД Британии предупредил о досрочных выборах из-за Brexit

Новости » Политика    14.07.2019 - 17:44
Глава МИД Британии предупредил о досрочных выборах из-за Brexit

Джереми Хант обратился к своим однопартийцам

Из-за провала переговоров по соглашению об условиях выхода Британии из Европейского союза (Brexit) в стране наступят досрочные всеобщие парламентские выборы. Об этом в своем обращении, опубликованном в The Daily Telegraph , говорит глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Сообщается, что послание министра было адресовано его однопартийцам. В обращении министр говорит о том, что кроме сердца, нужно еще голосовать и головой.

Кроме того, Хант отметил, что в случае неправильного подхода к переговорам с парламентом пройдут выборы. Из-за этого Brexit будет под угрозой. Он считает, что лучшим способом договориться с парламентом станет заключение быстрой сделки, которая устроит его членов.

В Германии объявили новую инициативу по распределению мигрантов Британия начала расследование утечки переписки посла в США
Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияBrexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь