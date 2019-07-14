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Глава МЗС Британії попередив про дострокових виборах через Brexit

Новини » Політика    14.07.2019 - 17:44
Глава МЗС Британії попередив про дострокових виборах через Brexit

Джеремі Хант звернувся до своїх однопартійців

З-за провалу переговорів щодо угоди про умови виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) в країні настануть дострокові загальні парламентські вибори. Про це у своєму зверненні, опублікованому в The Daily Telegraph , каже глава МЗС великої Британії Джеремі Хант.

Повідомляється, що послання міністра було адресовано його однопартійцям. У зверненні міністр говорить про те, що крім серця, потрібно ще голосувати і головою.

Крім того, Хант зазначив, що у разі неправильного підходу до переговорів з парламентом пройдуть вибори. З-за цього Brexit буде під загрозою. Він вважає, що кращим способом домовитися з парламентом стане укладення швидкої угоди, яка влаштує його членів.

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