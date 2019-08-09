Глава МИД Британии обвинил Асада и Россию в срыве перемирия в Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил об ответственности президента Сирии Башара Асада и поддерживающей его России за возобновление военных действий в Идлибе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рааба в Twitter.

Глава британского МИД назвал ситуацию в Сирии "ужасающей".

"Потрясен ситуацией в Идлибе и тем, как Асад, поддерживаемый Россией, отменил договоренность о прекращении огня через несколько дней после его объявления", - написал Рааб.

Он подчеркнул, что атаки на гражданские объекты являются нарушением международного гуманитарного права и что "это должно прекратиться".

Напомним, ранее постоянный сирийский представитель при ООН Башар Джаафари заявил, что перемирие в провинции Идлиб на северо-западе Сирии удастся сохранить только при условии, что Турция будет соблюдать взятые на себя обязательства.

По его словам, прекращение огня в Идлибе - это "проверка турецких намерений" и судьба соглашения о перемирии зависит от соблюдения Анкарой ее обязательств, прежде всего от ее усилий по "разоружению террористов".