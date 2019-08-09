Голова МЗС Британії звинуватив Асада і Росію у зриві перемир'я в Сирії

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив про відповідальність президента Сирії Башара Асада та Росії, що його підтримує за поновлення військових дій в Ідлібі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Раабе в Twitter.

Голова британського МЗС назвав ситуацію в Сирії "жахливою".

"Вражений ситуацією в Ідлібі і тим, як Асад, підтримуваний Росією, скасував домовленість про припинення вогню через кілька днів після його оголошення", - написав Рааб.

Він підкреслив, що атаки на цивільні об'єкти є порушенням міжнародного гуманітарного права і що "це має припинитися".

Нагадаємо, раніше постійний сирійський представник при ООН Башар Джаафарі заявив, що перемир'я у провінції Ідліб на північному заході Сирії вдасться зберегти тільки за умови, що Туреччина виконуватиvt взяті на себе зобов'язання.

З його слів, припинення вогню в Ідлібі - це "перевірка турецьких намірів" і доля угоди про перемир'я залежить від дотримання Анкарою її зобов'язань, насамперед від її зусиль із "роззброєння терористів".