Глава МИД Британии намерена обеспечить поражение России в войне против Украины

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу быть лидером, могу приносить результаты и принимать трудные решения. У меня есть четкое видение, куда мы должны прийти, а также опыт и решительность для достижения этой цели. Я буду бороться на выборах как консерватор и буду управлять как консерватор. Я быстро и эффективно начну работать в должности премьер-министра, чтобы позаботиться о поражении Владимира Путина в Украине и поддержать работу экономики", - написала министр.

Трасс также напомнила о своих успехах на разных должностях в британском правительстве. В частности, она подчеркнула, что, будучи главой МИД Великобритании, она помогла своей стране возглавить международную реакцию на войну, которую Россия развязала против Украины, а также ввести жесткие санкции, "причинившие реальную боль Путину и Кремлю".