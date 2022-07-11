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Глава МЗС Британії має намір забезпечити поразку Росії у війні проти України

Фото: глава МЗС Британії Ліз Трас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що має намір забезпечити поразку Росії у війні проти України, якщо стане прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю для видання The Telegraph.

"Я висуваю свою кандидатуру, тому що я можу бути лідером, можу приносити результати і приймати важкі рішення. У мене є чітке бачення, куди ми повинні прийти, а також досвід і рішучість для досягнення цієї мети. Я буду боротися на виборах як консерватор і буду керувати як консерватор. Я швидко і ефективно почну працювати на посаді прем'єр-міністра, щоб попіклуватися про поразку Володимира Путіна в Україні і підтримати роботу економіки", - написала міністр.

Трас також нагадала про свої успіхи на різних посадах в британському уряді. Зокрема, вона підкреслила, що, будучи главою МЗС Великобританії, вона допомогла своїй країні очолити міжнародну реакцію на війну, яку Росія розв'язала проти України, а також ввести жорсткі санкції, які "заподіяли реальний біль Путіну і Кремлю".

Нагадаємо, напередодні Ліз Трас висунула свою кандидатуру на пост глави правлячої Консервативної партії країни і її уряду.

Крім того, раніше молодший міністр з торгової політики Великобританії Пенні Мордонт заявила, що висуває свою кандидатуру на посаду голови Консервативної партії і пост прем'єр-міністра.

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