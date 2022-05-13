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Глава МИД Британии анонсировала рост поставок оружия Украине и усиление санкций против России

Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (
Автор: Александр Белоус

Поставки оружия Украине необходимо увеличить, а санкции против России ужесточить. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что необходимо оказывать давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Владимира Путина, поставляя Украине больше оружия и усиливая санкции", - сказала она журналистам по прибытии на встречу министров иностранных дел G7 в Германии.

Напомним, министры иностранных дел группы G7 проведут встречу 13-14 мая. Ежегодная встреча, которая продлится до субботы, собирает высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, США и Европейского Союза на балтийском курорте Вайссенхаус.

В пятницу также присутствуют министры иностранных дел Украины и Молдовы, а наиболее промышленно развитые страны Запада намерены подтвердить свою поддержку двух стран.

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