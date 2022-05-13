Глава МЗС Британії анонсувала зростання поставок зброї Україні та посилення санкцій проти Росії

Поставки зброї Україні необхідно збільшити, а санкції проти Росії посилити. Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що необхідно чинити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зараз дуже важливо, щоб ми продовжували чинити тиск на Володимира Путіна, поставляючи Україні більше зброї і посилюючи санкції", - сказала вона журналістам після прибуття на зустріч міністрів закордонних справ G7 в Німеччині.

Нагадаємо, міністри закордонних справ групи G7 проведуть зустріч 13-14 травня. Щорічна зустріч, яка триватиме до суботи, збирає високопоставлених дипломатів з Великобританії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, США та Європейського Союзу на Балтійському курорті Вайссенхаус.

У п'ятницю також присутні міністри закордонних справ України та Молдови, а найбільш промислово розвинені країни Заходу мають намір підтвердити свою підтримку двох країн.