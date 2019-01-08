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Глава МЗС Бельгії має намір зайняти пост генсека Ради Європи

Новини » Політика    08.01.2019 - 07:46
Глава МЗС Бельгії має намір зайняти пост генсека Ради Європи
Фото: Дідьє Рейндерс (з відкритих джерел)

Рейндерс висунув свою кандидатуру на пост генерального секретаря РЄ

Міністр закордонних справ і оборони Бельгії Дідьє Рейндерс висунув свою кандидатуру на посаду генерального секретаря Ради Європи (РЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Echo.

Так, у разі перемоги, міністру доведеться відмовитися від роботи на уряд Бельгії.

"Ми знаходимося в ключовому періоді для Ради Європи, особливо з точки зору його відносин з такими країнами, як Туреччина чи Росія, в цьому контексті кілька колег запропонували мені балотуватися пост", - сказав він.

Зазначимо, Рейндерс був міністром фінансів країни з 1999-го по 2011 рік, коли він зайняв посаду глави МЗС, в грудні 2018-го його за сумісництвом призначили міністром оборони.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд підкреслив, що Верховний суд України повинен посилювати впровадження Європейської конвенції з прав людини через виконання рішень ЄСПЛ.

РБК-Україна раніше писало, що наприкінці листопада голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі зазначав низький рівень довіри українців до судової влади, але підкреслював, що з 2015 року ситуація покращилася.

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