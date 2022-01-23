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Глава МИД Австрии предложил исключить "Северный поток-2" из антикремлевских санкций

Автор: Александр Белоус

В случае вторжения России в Украину Евросоюз быстро примет пакет санкций против Москвы. Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что они не должны касаться импорта газа и особенно газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергоносителей из России. Мы не сможем изменить это за одну ночь, если нам понадобится тепло и электричество", - сказал он.

Он также назвал абсурдной натовскую "угрозу" Москве. "Кто вторгся в Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, Крым? Не мы", - сказал он. Таким образом, в случае вторжения в Украину Владимиру Путину придется считаться с обширными экономическими и финансовыми санкциями. "В случае эскалации будет очень четкий, недвусмысленный и быстрый ответ", - сообщил он.

По мнению Шалленберга, неприемлемы требования России исключить вступление Украины в НАТО и вывести военных НАТО из стран-членов. "Никто не может заглянуть Путину в голову. Мы готовы к открытому диалогу с Россией на равных", - отметив, что возможно только без ультимативного тона.

Напомним, США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках сжиженного газа в Европу. В Вашингтоне опасаются, что вторжение России в Украину может ударить по поставкам.

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Северный поток-2