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Глава МЗС Австрії запропонував виключити "Північний потік-2" з антикремлівських санкцій

Автор: Олександр Білоус

У разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз швидко прийме пакет санкцій проти Москви. Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг вважає, що вони не повинні стосуватися імпорту газу і особливо газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kurier.

"Ми в Європі певною мірою залежимо від енергоносіїв з Росії. Ми не зможемо змінити це за одну ніч, якщо нам знадобиться тепло і електрику", - сказав він.

Він також назвав абсурдною натовську "загрозу" Москві. "Хто вторгся в Осетію, Абхазію, Придністров'я, Донбас, Крим? Не ми", - сказав він. Таким чином, у разі вторгнення в Україну Володимиру Путіну доведеться рахуватися з великими економічними і фінансовими санкціями. "У разі ескалації буде дуже чітка, недвозначна і швидка відповідь", - повідомив він.

На думку Шалленберга, неприйнятні вимоги Росії виключити вступ України до НАТО і вивести військових НАТО з країн-членів. "Ніхто не може зазирнути Путіну в голову. Ми готові до відкритого діалогу з Росією на рівних", - зазначивши, що можливо тільки без ультимативного тону.

Нагадавши, США ведуть переговори з Катаром та іншими великими експортерами про постачання скрапленого газу до Європи. У Вашингтоні побоюються, що вторгнення Росії в Україну може вдарити по поставках.

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Північний потік-2