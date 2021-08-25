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Глава МИД Австрии отверг приглашение Лаврова в оккупированный Крым

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Среда 25 августа 2021 14:33
Глава МИД Австрии отверг приглашение Лаврова в оккупированный Крым Фото: глава МИД Австрии Александер Шалленберг (flickr.com/iaea_imagebank)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом пригласил своего австрийского коллегу посетить Москву и оккупированный Крым. Его приглашение было отвергнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Лавров обвинил Шалленберга в том, что у министра "нет желания узнать, что же на самом деле происходит в Крыму".

Тот ответил, что не намерен направлять делегацию в Крым.

"В настоящее время у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия", - сказал он.

Шалленберг добавил, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".

Австрийский министр сделал такое заявление после того, как Лавров заявил о том, что Россия согласна допустить международные миссии и делегации на полуостров, но не через украинские КПВВ на административной границе, то есть самолетом в Симферополь или по Керченскому мосту.

В то же время для международного сообщества вопрос того, как именно попасть в Крым остается принципиальным, поскольку полуостров признан неотъемлемой части Украины.

Напомним, глава МИД Австрии присутствовал на Крымской платформе 23 августа.

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