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Глава МЗС Австрії відкинув запрошення Лаврова в окупований Крим

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Середа 25 серпня 2021 14:33
Глава МЗС Австрії відкинув запрошення Лаврова в окупований Крим Фото: глава МЗС Австрії Александер Шалленберг (flickr.com/iaea_imagebank)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з главою МЗС Австрії Александером Шалленбергом запросив свого австрійського колегу відвідати Москву і окупований Крим. Його запрошення було відкинуто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".

Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

"В даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим. Як я вже зазначив, Це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія", - сказав він.

Шалленберг додав, що "із задоволенням поїде в Москву при найближчій можливості".

Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив про те, що Росія згодна допустити міжнародні місії і делегації на півострів, але не через українські КПВВ на адміністративному кордоні, тобто літаком до Сімферополя або по Керченській мосту.

У той же час для міжнародного співтовариства питання того, як саме потрапити в Крим залишається принциповим, оскільки півострів визнаний невід'ємною частиною України.

Нагадавши, глава МЗС Австрії був присутній на Кримській платформі 23 серпня.

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