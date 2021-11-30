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Глава Microsoft продал половину акций компании за два дня

Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал почти половину акций компании всего за два дня. Вероятно из-за того, что в США со следующего года вступает в силу взимание налога за долгосрочный прирост капитала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам США, Нателла продал 832 тысячи акций с 1,7 млн. Продажа принесла ему 285 млн долларов.

По словам генерального директора, он сделал это с целью финансового планирования и диверсификации (владения различными активами, каждый из которых имеет меньший или больший уровень риска).

"Он нацелен на дальнейший успех компании, а его активы значительно превосходят требования, установленные советом директоров Microsoft", - заявили в компании.

Вероятно, что соответствующее решение со стороны Нателла было принято из-за того, что со следующего года в США вступает в силу закон об уплате налога на долгосрочный прирост капитала в размере 7% на сумму, которая превышает 250 тысяч долларов в год.

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MicrosoftСоединенные Штаты Америки