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Голова Microsoft продав половину акцій компанії за два дні

Автор: Сергій Пишкін

Генеральний директор компанії Microsoft Сатья Наделла продав майже половину акцій лише за два дні. Ймовірно через те, що в США з наступного року набирає чинності стягнення податку за довгостроковий приріст капіталу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно зі звітом Комісії з цінних паперів США, Нателла продав 832 тисячі акцій з 1,7 млн. Продаж приніс йому 285 млн доларів.

За словами генерального директора, він зробив це з метою фінансового планування та диверсифікації (володіння різними активами, кожен з яких має менший або більший рівень ризику).

"Він націлений на подальший успіх компанії, а його активи значно перевершують вимоги, встановлені радою директорів Microsoft", - заявили в компанії.

Ймовірно, що відповідне рішення зі сторони Нателла було прийнято через те, що з наступного року в США набирає чинності закон про сплату податку на довгостроковий приріст капіталу у розмірі 7% на суму, яка перевищує 250 тисяч доларів на рік.

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