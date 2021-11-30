Голова Microsoft продав половину акцій компанії за два дні

Згідно зі звітом Комісії з цінних паперів США, Нателла продав 832 тисячі акцій з 1,7 млн. Продаж приніс йому 285 млн доларів.

За словами генерального директора, він зробив це з метою фінансового планування та диверсифікації (володіння різними активами, кожен з яких має менший або більший рівень ризику).

"Він націлений на подальший успіх компанії, а його активи значно перевершують вимоги, встановлені радою директорів Microsoft", - заявили в компанії.

Ймовірно, що відповідне рішення зі сторони Нателла було прийнято через те, що з наступного року в США набирає чинності закон про сплату податку на довгостроковий приріст капіталу у розмірі 7% на суму, яка перевищує 250 тисяч доларів на рік.