Глава меджлиса Чубаров заболел COVID-19

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заразился коронавирусом. Он получил положительный тест на COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал Чубаров.

Напомним, 23 ноября руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с президентом Владимиром Зеленским и тоже проходил лечение в Феофании.

9 ноября Ермак заболел COVID-19. Тогда он пошел на самоизоляцию, однако продолжил свою работу дистанционно.

Кроме того, о выздоровлении от коронавируса также сообщил Зеленский. По его словам, он уже работает в обычном режиме.

О заражении коронавирусом Владимира Зеленского стало известно 9 ноября. Глава государства отметил, что получил положительный результат несмотря на все карантинные меры.

Добавим, что в конце октября заболели на COVID-19 и два заместителя главы Офиса президента - Юлия Кузнецова и Андрей Смирнов.