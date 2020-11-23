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Глава меджлісу Чубаров захворів на COVID-19

Автор: РБК-Україна

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заразився коронавірусом. Він отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання з допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат", - написав Чубаров.

Нагадаємо, 23 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19. Він захворів в один день з президентом Володимиром Зеленським і теж проходив лікування у Феофанії.

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9 листопада Єрмак захворів COVID-19. Тоді він пішов на самоізоляцію, однак продовжив свою роботу дистанційно.

Крім того, про одужання від коронавірусу також повідомив Зеленський. За його словами, він вже працює у звичайному режимі.

Про зараження коронавірусом Володимира Зеленського стало відомо 9 листопада. Глава держави зазначив, що отримав позитивний результат попри всі карантинні заходи.

Додамо, що в кінці жовтня захворіли на COVID-19 і два заступники голови Офісу президента - Юлія Кузнєцова та Андрій Смирнов.

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