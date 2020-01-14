Глава МАУ: черные ящики сбитого в Иране самолета повезут в Украину

Черные ящики сбитого в Иране украинского самолета скорее всего повезут в Украину. Об этом заявил президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне в интервью "Левому берегу".

Дыхне отметил, что Ирану "уже нет оснований что-то скрывать".

"Сегодня вероятность того, что они (черные ящики, - ред.) будут расшифровываться в Украине, значительно выше. У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать", - заявил он.

По его словам, по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут.

"Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу - открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, черные ящики, скорее всего, передадут Украине", - добавил он.

Как писало ранее РБК-Украина, международная группа по расследованию катастрофы в Иране должна собраться в полном составе до 14 января.

Напомним, 8 января произошла авиакатастрофа украинского самолета в Иране. Ракетами был сбит самолет. Погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

После катастрофы Иран и Украина начали расследование.