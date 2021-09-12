Глава МАГАТЭ прибыл в Иран на фоне обострения отношений Тегерана с Западом

Гросси прибыл в Тегеран в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе. Он встретится с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами.

На этой неделе МАГАТЭ проинформировало государства-члены об отсутствии прогресса по двум основным вопросам: объяснение следов урана, обнаруженных на нескольких старых, незаявленных объектах, и получение срочного доступа к некоторому оборудованию для мониторинга, чтобы агентство могло продолжать отслеживать отдельные части ядерной программы Ирана в соответствии со сделкой 2015 года.

Отдельные непрямые переговоры между США и Ираном о возвращении к соблюдению условий сделки были приостановлены с июня. Вашингтон и его европейские союзники призывают администрацию президента Эбрагима Раиси, вступившую в должность в августе, вернуться к переговорам.

В соответствии с соглашением 2015 года между Ираном и крупными державами Тегеран согласился на ограничения своей ядерной деятельности в обмен на снятие санкций.

Президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из сделки в 2018 году, вновь введя болезненные экономические санкции. В 2019 году Иран отреагировал нарушением многих основных ограничений сделки, таких как обогащение урана до более высокой чистоты, приближенной к той, которая подходит для использования в ядерном оружии.

Западные державы должны решить, стоит ли продвигать резолюцию с критикой Ирана и усилением давления на него за то, что он препятствует МАГАТЭ, на заседании Совета управляющих агентства, состоящего из 35 стран, на следующей неделе. Резолюция может поставить под угрозу возобновление переговоров по сделке, поскольку Тегеран недоволен такими шагами.

Страны, входящие в Совет управляющих МАГАТЭ, будут наблюдать за визитом Гросси, чтобы узнать, уступит ли Иран либо в вопросе о предоставлении доступа к оборудованию для мониторинга, либо возможности получения ответов по частицам урана, обнаруженным на незадекларированных объектах.