Глава МАГАТЕ прибув до Ірану на тлі загострення відносин Тегерана із Заходом

Гроссі прибув до Тегерана напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться наступного тижня. Він зустрінеться з новим главою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммедом Есламі.

На цьому тижні МАГАТЕ поінформувало держави-члени про відсутність прогресу з двох основних питань: пояснення слідів урану, виявлених на декількох старих, незаявлених об'єктах, і отримання термінового доступу до деякого обладнання для моніторингу, щоб агентство могло продовжувати відстежувати окремі частини ядерної програми Ірану відповідно до угоди 2015 року.

Окремі непрямі переговори між США та Іраном про повернення до дотримання умов угоди були припинені з червня. Вашингтон і його європейські союзники закликають Адміністрацію президента Ебрагіма Раїсі, яка вступила на посаду в серпні, повернутися до переговорів.

Відповідно до угоди 2015 року між Іраном і великими державами Тегеран погодився на обмеження своєї ядерної діяльності в обмін на зняття санкцій.

Президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з угоди у 2018 році, знову ввівши болісні економічні санкції. У 2019 році Іран відреагував порушенням багатьох основних обмежень угоди, таких як збагачення урану до більш високої чистоти, наближеної до тієї, яка підходить для використання в ядерній зброї.

Західні держави повинні вирішити, чи варто просувати резолюцію з критикою Ірану і посиленням тиску на нього за те, що він перешкоджає МАГАТЕ, на засіданні Ради керуючих агентства, що складається з 35 країн, наступного тижня. Резолюція може поставити під загрозу відновлення переговорів по угоді, оскільки Тегеран незадоволений такими кроками.

Країни, що входять до Ради керуючих МАГАТЕ, будуть спостерігати за візитом Гроссі, щоб дізнатися, чи поступиться Іран або в питанні про надання доступу до обладнання для моніторингу, або можливості отримання відповідей по частинках урану, виявленим на незадекларованих об'єктах.