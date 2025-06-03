Глава МАГАТЭ прибыл в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник, 3 июня, прибыл в Украину. Он уже встретился с министром энергетики Германом Галущенко.

Как передает РБК-Украина , об этом глава МАГАТЭ сообщил в соцсети Х .

"Начал свой 12-й визит в Украину с февраля 2022 года, подтверждая поддержку МАГАТЭ страны", - написал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, он обсудил с Галущенко, как Агентство может помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, включая новые блоки на Хмельницкой АЭС, ремонт Чернобыльской АЭС и оценку подстанций.

В Минэнерго сообщили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в направлении обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях продолжающейся российской военной агрессии, а также потенциал дальнейшего развития украинской атомной генерации.

Госси и Галущенко также обсудили угрозы, связанные с оккупацией Россией крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской АЭС.

Министр энергетики отметил, что только лицензированный украинский оператор может обеспечить соблюдение стандартов безопасности на ядерном объекте и его безопасную эксплуатацию, поэтому ЗАЭС должна быть возвращена под полный и суверенный контроль Украины.

Отдельно отмечалось сотрудничество в процессе развития потенциала атомной энергетики Украины.

Галущенко также отметил, что Украина имеет мощный кадровый потенциал для развития атомной энергетики, а также уникальный опыт эксплуатации атомных блоков в условиях военных действий.