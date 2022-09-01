Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси покинул территорию Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Также сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.
В связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.
Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный украинских контроль. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.
Напомним, во время визита миссии МАГАТЭ на атомную станцию Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны.
Он также отметил, что представители МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС.
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