Глава МАГАТЭ покинул территорию Запорожской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Также сообщается, что вместе с Гросси территорию захваченной атомной станции покинули несколько представителей миссии.

Цель визита

В связи с обострением на Запорожской АЭС в последние недели украинская сторона потребовала визита миссии МАГАТЭ для разрядки ситуации. В течение нескольких дней до этого территория станции подвергалась обстрелам, в августе впервые были остановлены все энергоблоки.

Помимо этого, Украина рассчитывала на демилитаризацию ЗАЭС по итогам визита экспертов МАГАТЭ, а также на то, что станция перейдет под полный украинских контроль. Из-за российских провокаций и обстрелов остается угроза атомной катастрофы.