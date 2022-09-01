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Глава МАГАТЕ залишив територію Запорізької АЕС

Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Глава Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі залишив територію Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Також повідомляється, що разом із Гроссі територію захопленої атомної станції залишили кілька представників місії.

Мета візиту

У зв'язку із загостренням на Запорізькій АЕС останніми тижнями українська сторона вимагала візиту місії МАГАТЕ для розрядки ситуації. Протягом кількох днів до цього територія станції зазнала обстрілів, у серпні вперше було зупинено всі енергоблоки.

Окрім цього, Україна розраховувала на демілітаризацію ЗАЕС за підсумками візиту експертів МАГАТЕ, а також на те, що станція перейде під повний український контроль. Через російські провокації та обстріли залишається загроза атомної катастрофи.

Нагадаємо, під час візиту місії МАГАТЕ на атомну станцію Гроссі заявив, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від російської сторони.

Він також зазначив, що представники МАГАТЕ залишаться на Запорізькій АЕС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ