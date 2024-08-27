Глава МАГАТЕ після візиту на Курську АЕС заявив про "серйозну ситуацію" на станції

Візит Гроссі на Курську АЕС

Нагадаємо, минулого тижня американське видання Bloomberg повідомило, що найближчими днями генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі хоче відвідати Курську АЕС в Росії, а потім поїхати до Києва.

Він очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо операції ЗСУ в Курській області.

Пізніше глава МАГАТЕ підтвердив намір відвідати Курську АЕС. Він повідомив, що візит запланований на 27 серпня.

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