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Глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС

Четверг 22 августа 2024 21:54
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Глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что планирует посетить Курскую атомную электростанцию на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

Как отметили в МАГАТЭ, сегодня россияне сообщили, что на территории Курской АЭС якобы были обнаружены останки беспилотника.

В России заявили, что фрагменты дрона якобы были расположены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.

В связи с этим Гросси решил лично оценить ситуацию на станции во время визита на следующей неделе.

Во время визита глава МАГАТЭ оценит ситуацию на месте и обсудит условия дальнейшей деятельности, которая может потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности Курской атомной электростанции.

"Военная деятельность вблизи атомной электростанции представляет серьезный риск для ядерной безопасности. Мой визит на АЭС на следующей неделе обеспечит нам своевременный доступ для независимой оценки ситуации", - сказал Гросси.

Что предшествовало

Напомним, сегодня американское издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую АЭС в России, а затем отправиться в Киев.

Он ожидает, что сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно операции ВСУ в Курской области.

По информации издания, Гросси заявил, что в МАГАТЭ "чрезвычайно обеспокоены" боевыми действиями, которые могут затронуть район близ Курской атомной электростанции. По его данным, у нее старые советские реакторы без необходимого защитного купола.

Отметим, российские пропагандисты неоднократно заявляли, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС.

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МАГАТЭ Курская область АЭС
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