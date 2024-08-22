Глава МАГАТЭ подтвердил намерение посетить Курскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что планирует посетить Курскую атомную электростанцию на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.
Как отметили в МАГАТЭ, сегодня россияне сообщили, что на территории Курской АЭС якобы были обнаружены останки беспилотника.
В России заявили, что фрагменты дрона якобы были расположены примерно в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.
В связи с этим Гросси решил лично оценить ситуацию на станции во время визита на следующей неделе.
Во время визита глава МАГАТЭ оценит ситуацию на месте и обсудит условия дальнейшей деятельности, которая может потребоваться для оценки условий ядерной безопасности и безопасности Курской атомной электростанции.
"Военная деятельность вблизи атомной электростанции представляет серьезный риск для ядерной безопасности. Мой визит на АЭС на следующей неделе обеспечит нам своевременный доступ для независимой оценки ситуации", - сказал Гросси.
Что предшествовало
Напомним, сегодня американское издание Bloomberg сообщило, что в ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет посетить Курскую АЭС в России, а затем отправиться в Киев.
Он ожидает, что сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно операции ВСУ в Курской области.
По информации издания, Гросси заявил, что в МАГАТЭ "чрезвычайно обеспокоены" боевыми действиями, которые могут затронуть район близ Курской атомной электростанции. По его данным, у нее старые советские реакторы без необходимого защитного купола.
Отметим, российские пропагандисты неоднократно заявляли, что ВСУ хотят захватить Курскую АЭС.
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