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Глава МАГАТЭ консультируется с Украиной и РФ по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (iaea org)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что агентство проводит консультации с Украиной и Россией по созданию зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гросси.

"Срочно нужна зона ядерной безопасности и безопасности, и я начал начальные консультации с соответствующими сторонами", - отметил он.

Гросси заверил, что создание такой зоны поможет прекратить обстрелы атомной станции, а также обеспечит АЭС бесперебойным доступом к внешней энергии, которая необходима для охлаждения реактора и других систем.

Кроме того, глава МАГАТЭ в очередной раз подчеркнул, что пока на Запорожской АЭС нет радиационных рисков. Однако ситуация может ухудшиться из-за обстрелов.

Напомним, после визита на ЗАЭС глава МАГАТЭ заявил о необходимости создания безопасной ядерной зоны вокруг станции. Он пообещал обсудить этот вопрос с Украиной и Россией.

При этом вчера стало известно, что соответствующие консультации между сторонами уже начались.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ