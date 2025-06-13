Глава МАГАТЕ "глибоко стурбований" ударами Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану

За його словами, Іран підтвердив, що об'єкт збагачення в Натанзі зазнав впливу і що підвищених рівнів радіації немає. При цьому об'єкти в Ісфахані та Фордо не зазнали впливу.

"Цей розвиток подій викликає глибоку стурбованість. Я неодноразово заявляв, що ядерні об'єкти ніколи не повинні зазнавати атак, незалежно від контексту або обставин, оскільки це може завдати шкоди як людям, так і навколишньому середовищу", - сказав Гроссі.

Він вважає, що такі атаки мають серйозні наслідки для ядерної безпеки, захисту і гарантій, а також для регіонального та міжнародного миру і безпеки.

Крім того, МАГАТЕ постійно наголошує, що "збройні напади на ядерні об'єкти можуть призвести до радіоактивних викидів із серйозними наслідками як усередині, так і поза межами кордонів держави, що зазнала нападу", як зазначено в резолюції ООН, додав Гроссі.

"Як генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії та відповідно до цілей МАГАТЕ відповідно до Статуту МАГАТЕ, я закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути подальшої ескалації", - сказав Гроссі.