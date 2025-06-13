Глава МАГАТЭ "глубоко обеспокоен" ударами Израиля по ядерным объектам Ирана

По его словам, Иран подтвердил, что объект обогащения в Натанзе подвергся воздействию и что повышенных уровней радиации нет. При этом объекты в Исфахане и Фордо не подверглись воздействию.

"Это развитие событий вызывает глубокую обеспокоенность. Я неоднократно заявлял, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это может нанести вред как людям, так и окружающей среде", - сказал Гросси.

Он считает, что такие атаки имеют серьезные последствия для ядерной безопасности, защиты и гарантий, а также для регионального и международного мира и безопасности.

Кроме того, МАГАТЭ постоянно подчеркивает, что "вооруженные нападения на ядерные объекты могут привести к радиоактивным выбросам с серьезными последствиями как внутри, так и за пределами границ государства, подвергшегося нападению", как указано в резолюции ООН, добавил Гросси.

"Как генеральный директор Международного агентства по атомной энергии и в соответствии с целями МАГАТЭ в соответствии с Уставом МАГАТЭ, я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации", - сказал Гросси.