Вибухи були поблизу реакторів. У МАГАТЕ розповіли про наслідки обстрілів ЗАЕС

Внаслідок обстрілів Запорізької АЕС було пошкоджено будівлі та обладнання. При цьому вибухи пролунали поблизу реакторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

За його словами, обстріл станції, який розпочався 19 листопада ввечері і продовжився 20 листопада вранці, був одним з найінтенсивніших за останні місяці.

Він зазначив, що рівень радіації залишається в межах норми, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Також не були пошкоджені зовнішні джерела електропостачання ЗАЕС.

При цьому в агентстві зазначають, що через атаку пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, електричний кабель до одного з реакторів, а також міст між іншим реактором та адміністративними будівлями.

"В черговий раз нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не так пощастити. Ми повинні зробити все можливе, щоб наступного разу не було", - наголосив Гроссі.