Боррель про обстріли ЗАЕС: ядерна авантюра Росії має припинитися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter .

"Дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС у вихідні. Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ та Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ - ред.) у роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Боррель.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові весь ранок обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Пізніше в МАГАТЕ розповіли, що вибухи були зафіксовані поблизу реакторів. При цьому пошкоджено будівлі та обладнання.

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