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Боррель про обстріли ЗАЕС: ядерна авантюра Росії має припинитися

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Брюссель, Понеділок 21 листопада 2022 20:59
Боррель про обстріли ЗАЕС: ядерна авантюра Росії має припинитися Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Постійні обстріли Запорізької АЕС є "ядерною авантюрою Росії", яку слід припинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter.

"Дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС у вихідні. Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ та Рафаеля Гроссі (гендиректор МАГАТЕ - ред.) у роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", - написав Боррель.

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, в "Енергоатомі" повідомили, що російські військові весь ранок обстрілювали територію Запорізької АЕС. Було зафіксовано щонайменше 12 влучень по об'єктах інфраструктури станції.

Пізніше в МАГАТЕ розповіли, що вибухи були зафіксовані поблизу реакторів. При цьому пошкоджено будівлі та обладнання.

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Запорізька АЕС Жозеп Боррель Евросоюз МАГАТЭ Війна Росії проти України
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