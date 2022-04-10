Глава Луганской ОГА назвал возможный сценарий наступления России на Донбассе

В течение ближайших дней российские оккупанты могут попытаться атаковать Донбасс. Возможно, свое наступление захватчики начнут с массированных артобстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОГА Сергея Гайдая в интервью для издания "Украинская правда".

Как отметил Гайдай, по его мнению, около 3-4 часов утра, оккупанты могут начать массированный артобстрел.

"Будут задействованы минометы тяжелых и крупных калибров, артиллерия, авиация, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-У". Все, что у них есть, они используют. Это будет длиться несколько часов именно на территории Донецкой и Луганской областей, а потом они пойдут в наступление огромным количеством танков, пехоты", - заявил Гайдай.

Также по мнению главы Луганской ОГА, оккупанты не смогут напасть с севера, юга и востока, поскольку у них нет достаточно сил для того, чтобы организовать столь огромное нападение со всех сторон.