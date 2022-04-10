RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Луганської ОДА назвав можливий сценарій наступу Росії на Донбасі

Фото: голова Луганської ОДА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом найближчих днів російські окупанти можуть спробувати атакувати Донбас. Можливо, свій наступ загарбники розпочнуть з масованих артобстрілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в інтерв'ю для видання "Українська правда".

Як відзначив Гайдай, на його думку, близько о 3-4 годині ранку, окупанти можуть розпочати масований артобстріл.

"Будуть задіяні міномети важких і великих калібрів, артилерія, авіація, РСЗО, "Град", "Смерч", "Ураган", "Точка-У", "Точка-В". Усе, що в них є, вони використають. Це буде тривати декілька годин саме на території Донецької та Луганської областей, а потім вони підуть у наступ величезною кількістю танків, піхоти", - заявив Гайдай.

Також на думку голови Луганської ОДА, окупанти не зможуть напасти з півночі, півдні й сходу, оскільки в них немає достатньо сил для того, аби організувати настільки величезний напад з усіх сторін.

Війна Росії проти України триває сорок п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДніпропетровська область