Глава Купянска пошел на переговоры с врагом: возбуждено уголовное дело

По его словам, в соцсетях появилось видео, где городской голова Купянска Геннадий Мацегора публично заявил, что город по контролем вражеских войск России.

"В то время как наши бойцы Вооруженных сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской громады Харьковщины шел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть невосполнимыми", - говорится в сообщении.

В результате Купянская окружная прокуратура Харьковской области в ЕРДР внесла уголовное производство по ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УКУ "Государственная измена" в отношении купянского мэра. Для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в УСБУ в Харьковской области.

"Наша принципиальная позиция: украинские дети идут только в украинские школы! Мы не отдадим российскому врагу ни одного общества Харьковщины!", - подчеркнул глава Харьковской облгосадминистрации.