Глава Куп'янська пішов на переговори з ворогом: порушено кримінальну справу

За його словами, в соцмережах з'явилося відео, де міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора публічно заявив, що місто за контролем ворожих військ Росії.

"У той час, як наші бійці Збройних сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп'янської громади Харківщини йшов на переговори з ворогом. Наслідки таких дій могли бути непоправними", - йдеться в повідомленні.

В результаті Куп'янська окружна прокуратура Харківської області до ЄРДР внесла кримінальне провадження за ч.2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 ККУ "Державна зрада" щодо куп'янського мера. Для подальшого досудового розслідування кримінальне провадження направлено до УСБУ в Харківській області.

"Наша принципова позиція: українські діти йдуть тільки в українські школи! Ми не віддамо російському ворогові жодного товариства Харківщини!",- підкреслив голова Харківської облдержадміністрації.