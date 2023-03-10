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Глава КНДР наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни"

Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Володимир Костирін

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після спостереження за вогневими штурмовими навчаннями наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters/

За словами голови КНДР, проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні", інформують державні ЗМІ у п'ятницю 10 березня.

Перед цим, 9 березня, військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря.

На опублікованих північнокорейським інформаційним агентством KCNA фотографіях видно, що щонайменше 6 ракет було запущено одночасно.

У KCNA заявили, що підрозділ, підготовлений для "ударних місій", здійснив "потужний залп за наміченими водами" і продемонстрував свою здатність "протидіяти актуальній війні".

"(Кім) наголошував, що вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань, тобто, по-перше, для стримування війни, а по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для справжньої війни", - йдеться у повідомленні KCNA.

Ці останні ракетні пуски відбулися в той момент, коли США та Південна Корея мали розпочати наступного тижня великомасштабні військові навчання "Щит свободи".

У КНДР називають навчання союзників репетицією вторгнення, а також Пхеньян просить ООН змусити Штати та Південну Корею їх скасувати.

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КНДРКім Чен Ин