Глава КНДР наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни"

За словами голови КНДР, проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні", інформують державні ЗМІ у п'ятницю 10 березня.

Перед цим, 9 березня, військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря.

На опублікованих північнокорейським інформаційним агентством KCNA фотографіях видно, що щонайменше 6 ракет було запущено одночасно.

У KCNA заявили, що підрозділ, підготовлений для "ударних місій", здійснив "потужний залп за наміченими водами" і продемонстрував свою здатність "протидіяти актуальній війні".

"(Кім) наголошував, що вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань, тобто, по-перше, для стримування війни, а по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для справжньої війни", - йдеться у повідомленні KCNA.