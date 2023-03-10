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Глава КНДР приказал военным усилить обучение для "настоящей войны"

Фото: Ким Чен Ын (kremlin.ru)
Автор: Владимир Костырин

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после наблюдения за огневыми штурмовыми учениями приказал военным усилить учения для "настоящей войны".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам главы КНДР проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять "актуальной войне", информируют государственные СМИ в пятницу 10 марта.

Перед этим, 9 марта, военные Южной Кореи сообщали о том, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.

На опубликованных северокорейским информационным агентством KCNA фотографиях видно, что минимум 6 ракет были запущены одновременно.

В KCNA заявили, что подразделение, подготовленное для "ударных миссий", произвело "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало свою способность "противодействовать актуальной войне".

"(Ким) подчеркивал, что огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач, то есть, во-первых, для сдерживания войны, а во-вторых, для захвата инициативы в войне, путем неуклонного усиления различных имитационных учений для настоящей войны", - говорится в сообщении KCNA.

Эти последние ракетные пуски произошли в тот момент, когда США и Южная Корея должны были начать на следующей неделе крупномасштабные военные учения "Щит свободы".

В КНДР называют учения союзников репетицией вторжения, а также Пхеньян просит ООН заставить Штаты и Южную Корею их отменить.

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КНДРКим Чен Ын