Глава КНДР наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни"
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин після спостереження за вогневими штурмовими навчаннями наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters/
За словами голови КНДР, проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні", інформують державні ЗМІ у п'ятницю 10 березня.
Перед цим, 9 березня, військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря.
На опублікованих північнокорейським інформаційним агентством KCNA фотографіях видно, що щонайменше 6 ракет було запущено одночасно.
У KCNA заявили, що підрозділ, підготовлений для "ударних місій", здійснив "потужний залп за наміченими водами" і продемонстрував свою здатність "протидіяти актуальній війні".
"(Кім) наголошував, що вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань, тобто, по-перше, для стримування війни, а по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для справжньої війни", - йдеться у повідомленні KCNA.
Ці останні ракетні пуски відбулися в той момент, коли США та Південна Корея мали розпочати наступного тижня великомасштабні військові навчання "Щит свободи".
У КНДР називають навчання союзників репетицією вторгнення, а також Пхеньян просить ООН змусити Штати та Південну Корею їх скасувати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.