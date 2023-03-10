Глава КНДР приказал военным усилить обучение для "настоящей войны"

Северокорейский лидер Ким Чен Ын после наблюдения за огневыми штурмовыми учениями приказал военным усилить учения для "настоящей войны".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По словам главы КНДР проведенные учения доказали способность Северной Кореи противостоять "актуальной войне", информируют государственные СМИ в пятницу 10 марта.

Перед этим, 9 марта, военные Южной Кореи сообщали о том, что КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря.

На опубликованных северокорейским информационным агентством KCNA фотографиях видно, что минимум 6 ракет были запущены одновременно.

В KCNA заявили, что подразделение, подготовленное для "ударных миссий", произвело "мощный залп по намеченным водам" и продемонстрировало свою способность "противодействовать актуальной войне".

"(Ким) подчеркивал, что огневые штурмовые подразделения должны быть строго подготовлены для наибольшего совершенства при выполнении двух стратегических задач, то есть, во-первых, для сдерживания войны, а во-вторых, для захвата инициативы в войне, путем неуклонного усиления различных имитационных учений для настоящей войны", - говорится в сообщении KCNA.