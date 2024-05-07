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Глава Китаю підтримав ініціативу Макрона щодо Олімпійського перемир'я

Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про Олімпійське перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Зі свого боку Макрон привітав готовність колеги "звернутися до всіх зацікавлених сторін із проханням про олімпійське перемир'я під час майбутніх Ігор".

"Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю для роботи над міцним врегулюванням у повній відповідності з міжнародним правом", - заявив президент Франції.

Олімпійські ігри

Літні Олімпійські ігри 2024 року заплановано на період із 26 липня до 11 серпня. XXIII Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції Парижі.

Макрон нещодавно заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, що попросить Росію про припинення вогню на час Олімпіади. Однак російський диктатор Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею. Він заявив, що виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що для Путіна немає поняття перемир'я, а в Олімпіади немає авторитету.

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