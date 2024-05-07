Глава Китаю підтримав ініціативу Макрона щодо Олімпійського перемир'я

Олімпійські ігри

Літні Олімпійські ігри 2024 року заплановано на період із 26 липня до 11 серпня. XXIII Олімпійські ігри пройдуть у столиці Франції Парижі.

Макрон нещодавно заявив в інтерв'ю українським ЗМІ, що попросить Росію про припинення вогню на час Олімпіади. Однак російський диктатор Володимир Путін заздалегідь відкинув цю ідею. Він заявив, що виступає нібито за мирні переговори, а не за "паузу для переозброєння".

Зі свого боку президент Володимир Зеленський заявив, що для Путіна немає поняття перемир'я, а в Олімпіади немає авторитету.

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