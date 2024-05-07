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Глава Китая поддержал инициативу Макрона по Олимпийскому перемирию

Фото: глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидер Китая Си Цзиньпин поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона об Олимпийском перемирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

В свою очередь Макрон приветствовал готовность коллеги "обратиться ко всем заинтересованным сторонам с просьбой об олимпийском перемирии во время предстоящих Игр".

"Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью для работы над прочным урегулированием в полном соответствии с международным правом", - заявил президент Франции.

Олимпийские игры

Летние Олимпийские игры 2024 года запланированы на период с 26 июля по 11 августа. XXIII Олимпийские игры пройдут в столице Франции Париже.

Макрон недавно заявил в интервью украинским СМИ, что попросит Россию о прекращении огня на время Олимпиады. Однако российский диктатор Владимир Путин заранее отверг эту идею. Он заявил, что выступает якобы за мирные переговоры, а не за "паузу для перевооружения".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что для Путина нет понятия перемирия, а у Олимпиады нет авторитета.

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