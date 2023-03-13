Глава Китаю може приїхати до Москви наступного тижня, - Reuters

За даними джерел агентства, візит відбудеться раніше, ніж очікувалося раніше.

Як зазначає агентство, плани візиту з'явилися після того, як Китай запропонував посередництво у встановленні миру в Україні, що скептично зустріли на Заході, враховуючи дипломатичну підтримку Китаю Росією.

Російське інформаційне агентство ТАРС повідомило 30 січня, що Путін запросив Сі відвідати країну навесні. Wall Street Journal повідомив минулого місяця, що візит до Москви може відбутися у квітні чи на початку травня.

Китай і Росія домовилися про "безмежне" партнерство у лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони продовжують підтверджувати міцність своїх зв'язків.