RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Китая может приехать в Москву на следующей неделе, - Reuters

Фото: председатель Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, недавно переназначенный на беспрецедентный третий срок полномочий, планирует посетить Москву уже на следующей неделе, чтобы встреться с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, визит произойдет раньше, чем ожидалось ранее.

Как отмечает агентство, планы визита появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китая Россией.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило 30 января, что Путин пригласил Си посетить страну весной. Wall Street Journal сообщил в прошлом месяце, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.

Китай и Россия договорились о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, и обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.

Напомним, 10 марта Си Цзиньпина переизбрали на третий срок во главе Китайской народной республики (КНР), чего ранее не было ни с одним китайским лидером. Пост премьер-министра Китая занял Ли Цян, ставленник Си Цзиньпина.

В Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

В октябре 2022 года 18% украинцев считали, что Китай является враждебной страной, 9% - дружественной, а 63% - нейтральной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитай