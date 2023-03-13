Глава Китая может приехать в Москву на следующей неделе, - Reuters

По данным источников агентства, визит произойдет раньше, чем ожидалось ранее.

Как отмечает агентство, планы визита появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китая Россией.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило 30 января, что Путин пригласил Си посетить страну весной. Wall Street Journal сообщил в прошлом месяце, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.

Китай и Россия договорились о "безграничном" партнерстве в феврале 2022 года, за несколько недель до того, как Россия вторглась в Украину, и обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.