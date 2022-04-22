Глава Китая предлагает "глобальную инициативу безопасности". Ее концепцию поддерживает РФ

Лидер Китая во время видеообращения на ежегодном Боао-Азиатском форуме на острове Хайнань заявил, что мир должен уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, при этом уделяя внимание "законным" опасениям безопасности всех.

"Мы должны отстаивать принцип неделимости безопасности, строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности и противодействовать построению национальной безопасности на основе отсутствия безопасности в других странах", - сказал Си Цзиньпин.

В чем суть инициативы

Стоит обратить внимание, что такая "инициатива глобальной безопасности" поддерживает принцип "неделимой безопасности". Сторонницей ее концепции является Россия.

Напомним, что в переговорах по Украине Кремль настаивал на том, чтобы Запад соблюдал соглашение 1999 года, основанное на принципе "неделимой безопасности", согласно которому ни одно государство не может укреплять свою безопасность за счет других. Тут речь идет, в частности, о предоставлении помощи с вооружением Украине на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ против нашей страны.

Реакция США на китайскую "инициативу глобальной безопасности"

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге прокомментировал выступление Си Цзиньпина и отметил, что Китай продолжает "повторять то, что мы слышали из Кремля", включая концепцию "неделимой безопасности".

Прайс повторил, что КНР столкнется с серьезными последствиями, если окажет материальную поддержку военным усилиям РФ против Украины. При этом спикер Госдепа добавил, что Вашингтон еще не видел, чтобы Пекин оказывал такую ​​помощь Москве.

Прайс также подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать основанную на правилах международную систему, которую они построили вместе с партнерами-единомышленниками, основанную на уважении прав человека, суверенитета и самоопределения.