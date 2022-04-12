UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Киевской ОВА озвучил сроки восстановления критической инфраструктуры в области

Фото: Алексей Кулеба и Александр Павлюк (t.me/kyivoda)
Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк поделился планами по восстановлению критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.

В Киевской ОВА состоялось расширенное совещание по вопросам восстановления региона и ликвидации последствий агрессии РФ. После более чем месяца пребывания в эпицентре боевых действий населенные пункты возвращаются к мирной жизни. Среди рассмотренных вопросов:

  • состояние выполнения областного бюджета Киевской области за I квартал 2022 года и дополнительные мероприятия по выполнению основных показателей бюджета в условиях военного положения;
  • обеспечение выполнения органами местного самоуправления основных задач жилищно-коммунального хозяйства в условиях военного положения;
  • соблюдение государственных гарантий в части социальных выплат и пенсий;
  • мониторинг продовольственных продуктов;
  • восстановление междугородных и пригородных перевозок общего использования.

"Здесь должна восстанавливаться экономика, приступать к работе малый и средний бизнес, крупные предприятия. Чтобы жители могли возвращаться в собственные дома, имеем план по восстановлению критической инфраструктуры. Первый этап должны завершить в апреле, II-й – до конца мая", – резюмировал Павлюк.

Напомним, что псевдостароста из Бучанского района получил подозрение в государственной измене.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКиевская областьВторжение России в УкраинуВойна России против Украины