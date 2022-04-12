Голова Київської ОВА озвучив терміни відновлення критичної інфраструктури в області

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк поділився планами з відновлення критичної інфраструктури в постраждалих від війни районах області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал очільника області .

У Київській ОВА відбулася розширена нарада з питань відновлення регіону та ліквідації наслідків агресії РФ. Після понад місяця перебування в епіцентрі бойових дій населені пункти повертаються до мирного життя. Серед розглянутих питань:

стан виконання обласного бюджету Київської області за І квартал 2022 року та додаткові заходи з виконання основних показників бюджету в умовах воєнного стану;

забезпечення виконання органами місцевого самоврядування основних завдань житлово-комунального господарства в умовах воєнного стану;

дотримання державних гарантій в частині соціальних виплат та пенсій;

моніторинг продовольчих продуктів;

відновлення міжміських та приміських перевезень загального користування.

"Тут має відновлюватися економіка, ставати до роботи малий та середній бізнес, великі підприємства. Щоб мешканці мали змогу повертатися до власних домівок, маємо план з відновлення критичної інфраструктури. Перший етап повинні завершити у квітні, ІІ-й – до кінця травня", – резюмував Павлюк.