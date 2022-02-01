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Глава киберслужбы США едет в Европу. Обсудит защиту Украины от атак хакеров, - CNN

Автор: Валерия Полищук

Заместитель советника по национальной безопасности по кибернетическим и новым технологиям США Энн Нойбергер посетит Европу на этой неделе. Она намерена обсудить с европейскими коллегами способы поддержки цифровой защиты Украины в случае российских кибератак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Нойбергер посетит Брюссель и Варшаву. Она проведет встречи с представителями НАТО и ЕС, чтобы обсудить пути повышения устойчивости страны и Альянса в киберпространстве, включая сдерживание, срыв и реагирование на дальнейшую агрессию России против Украины, соседних государств и в США.

У Нойбергер также запланированы встречи с представителями стран Балтии, Франции, Германии и Польши, чтобы обеспечить единство действий союзников США в ответ на любые кибератаки.

Чиновник добавил, что визит главы киберслужбы США подчеркивает, что американские чиновники рассматривают киберпространство как потенциальный фронт в любом дальнейшем вторжении в Украину со стороны России.

Напомним, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

Президент Владимир Зеленский считает, что за ней может стоять Россия.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаКибератакаВторжение России в Украину