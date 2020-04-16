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Глава IWF отправлен в отставку после обвинений в коррупции

Новости » Спорт     16.04.2020 - 11:33
Глава IWF отправлен в отставку после обвинений в коррупции
Фото: Тамаш Аян (iwf.net)

Ранее он был отстранен от своей должности на 90 дней

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) одобрил отставку Тамаша Аяна с поста главы организации. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

В начале января немецкий телеканал ARD выпустил фильм, в котором IWF и его президент обвинялись в создании культуры коррупции и сокрытии допинга. В частности, IWF обвинялось в том, что на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов.

После этого Аян был отстранен от должности на 90 дней. Также было принято решение провести внутреннее расследование в организации.

Аян с 1975 по 2000 год был генеральным секретарем IWF, после чего он возглавил федерацию. На данный момент временным главой IWF является Урсула Папандреа.

Напомним, сборной Украины по тяжелой атлетике урежут квоты до четырех спортсменов на Олимпиаде-2020.

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