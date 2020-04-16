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Глава IWF відправлений у відставку після звинувачень у корупції

Новини » Спорт     16.04.2020 - 11:33
Глава IWF відправлений у відставку після звинувачень у корупції
Фото: Тамаш Аян (iwf.net)

Раніше він був відсторонений від своєї посади на 90 днів

Виконком Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) схвалив відставку Тамаша Аяна з посади глави організації. Про це повідомляє прес-служба IWF.

На початку січня німецький телеканал ARD випустив фільм, в якому IWF і його президент звинувачувалися в створенні культури корупції та приховуванні допінгу. Зокрема, IWF звинувачувався в тому, що на багатьох міжнародних змаганнях, серед яких чемпіонати світу та Європи, платила допінг-офіцерам за мовчання в разі виявлення маніпуляцій з пробами спортсменів.

22 січня Аян був відсторонений від посади на 90 днів, а в організації було розпочато внутрішнє розслідування.

Аян з 1975 по 2000 рік був генеральним секретарем IWF, після чого він очолив федерацію. На цей момент тимчасовим главою IWF є Урсула Папандреу.

Нагадаємо, збірній України з важкої атлетики уріжуть квоти до чотирьох спортсменів на Олімпійських іграх 2020 року.

У 2017 році IWF відсторонила Федерацію важкої атлетики України через допінг. Таким чином, збірна України з важкої атлетики не змогла взяти участі в чемпіонаті світу.

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