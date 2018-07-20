Вопрос сохранения тяжелой атлетики и бокса в программе ОИ рассмотрят в ноябре

Тяжелую атлетику и бокс могут исключить из программы Олимпиад

Международный олимпийский комитет (МОК) на своем заседании исполкома в ноябре рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе летних Игр 2020 года и тяжелой атлетики в программе Игр 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Возможность исключения тяжелой атлетики появилась из-за проблем с допингом.

Как отмечается в релизе, МОК оценил шаги, предпринятые Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF), по усилению антидопинговой программы и изменению отношения к допингу в странах с высоким уровнем риска. Однако, несмотря на то, что данные шаги были признаны позитивными, МОК принял решение сохранить условный статус допуска данного вида спорта в программу Игр-2024.

Главной проблемой боксерской организации является ее коррумпированность.

В МОК отметили прогресс Международной ассоциации бокса (AIBA) в решении некоторых вопросов, однако остается озабоченность в отношении управления организацией, а также финансовой и спортивной целостности. В связи с этим исполнительный совет МОК принял решение сохранить приостановку финансирования AIBA и оставил за собой право рассмотрения вопроса о целесообразности включения бокса в программу Игр-2020.

Заседания исполнительного комитета МОК должно пройти с 30 ноября по 2 декабря в Токио.

Напомним, ранее украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) обратился к президенту МОК Томасу Баху с просьбой сохранить бокс в программе Олимпийских игр.