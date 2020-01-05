Глава Херсонской ОГА пообещал контролировать ход расследования убийства в Каховке

Фото: протест возле полиции в Херсоне (most.ks.ua)

Глава ОГА и новый прокурор области встретятся с семьей погибшего

Контролировать ход расследования убийства 26-летнего мужчины в Каховке, к которому может быть причастна полиция, обещает председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев. Как передает РБК-Украина, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Убийство вызвало резонанс и повлекло протесты под областным отделением полиции. Демонстранты принесли под здание и подожгли шины.

"Буду контролировать ход расследования лично. Планирую вместе с новоназначенным прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания", - заявил Гусев.

Он добавил, что подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение о его аресте. Относительно другого участника событий, действующего полицейского, происходят проверки с использованием полиграфа.

Напомним, в Каховке началась массовая акция протеста из-за убийства 26-летнего мужчину во время стрельбы, к которой может быть причастна местная полиция. По данным местной полиции, утром 1 января в Каховке мужчина, который отдыхал в компании милиционера, сделал несколько выстрелов из ружья в 26-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Известно, что погибшим 26-летний местным жителем Каховки оказался Владимир Чебукин. Подозреваемого правоохранители задержали и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.